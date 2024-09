Botafogo annonce le départ surprise de Mohamed El Arouch

Il y a quelques semaines, l’Olympique Lyonnais annonçait le départ du jeune Mohamed El Arouch. Longtemps considéré comme le plus gros talent du centre de formation rhodanien, le milieu de terrain n’avait jamais réussi à confirmer et avait même disparu des radars. Après seulement 2 petits matches en pro, le joueur de 20 ans avait eu de gros soucis extra-sportifs et qui n’avaient donc pas pu lui permettre de se concentrer pleinement sur son football. A l’arrêt total dans sa carrière, il avait souhaité une nouvelle aventure loin de la France.

Alors John Textor avait eu l’idée d’utiliser, encore une fois, un club de la galaxie Eagle Football. Mohamed El Arouch était libéré par l’OL pour s’engager à Botafogo au Brésil. L’OL, qui se séparait définitivement de son joueur, avait par contre fixé d’un pourcentage de 50% sur une éventuelle revente. De quoi permettre au club de s’y retrouver en cas de grosses prestations en Serie A brésilienne. «John Textor, croyant en notre projet et en nos professionnels, a dit que la meilleure façon de récupérer le joueur, pour qu’il puisse performer, était de ne pas le laisser à Lyon, mais de l’envoyer à Botafogo, pour qu’il ait cette attention, ce côté familial qu’a Botafogo. C’était le choix du joueur et de John de l’envoyer à Botafogo afin de sauver le potentiel de Mohamed», expliquait encore ce mercredi Alessandro Brito l’un des dirigeants de Botafogo.

Un cambriolage violent ?

Mais dans le football, tout va très vite et encore plus dans la carrière de Mohamed El Arouch. Alors qu’il n’a pas disputé le moindre match dans son nouveau club, le natif d’Orange quitte déjà le Brésil. Botafogo l’a annoncé contre toute attente ce vendredi dans un communiqué publié sur ses réseaux sociaux. «Pour des raisons familiales, Mohamed El Arouch est retourné dans sa France natale. El Arouch restera lié à Eagle Football Holdings, le réseau multiclubs dirigé par John Textor, mais ne fera pas partie du projet Botafogo en 2024, comme prévu à l’origine. Botafogo et John Textor tiennent à remercier Mohamed d’avoir choisi de faire partie de notre famille, dans une période difficile, et nous lui souhaitons, ainsi qu’à sa famille, le meilleur.»

Selon la presse brésilienne, rapporté par Le Progrès, Mohamed El Arouch a été victime d’un cambriolage violent et qui aurait donc poussé le joueur a cassé son contrat avec Botafogo pour quitter le Brésil. Reste à savoir maintenant la suite pour le joueur et surtout les raisons de ce retournement de situation improbable. À noter que le communiqué de Botafogo précise qu’El Arouch restera lié à Eagle Football ce qui peut sous-entendre qu’il pourrait rebondir du côté de Molenbeek, en Belgique, autre club de John Textor.