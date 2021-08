Andy Delort se rapproche de l'OGC Nice

Alors que le mercato estival refermera bientôt ses portes, les clubs s'activent sur la planète football pour dénicher les derniers renforts. En Ligue 1, l'Olympique de Marseille et l'OGC Nice se livrent ainsi un duel à distance pour tenter d'attirer l'attaquant de Montpellier Andy Delort (29 ans). Alors que le joueur semblait donner sa préférence au club phocéen, Nice Matin révèle que les Aiglons seraient proches de boucler l'arrivée du natif de Sète.

Et pour cause, à moins que l'Olympique de Marseille n'effectue une surenchère de dernière minute, ce qui semble peu probable compte tenu de la situation financière du club phocéen, l'OGC Nice disposerait d'une longueur d'avance sur le plan financier. D'autant plus que l'international algérien souhaiterait être rapidement fixé quant à son avenir alors que son transfert est estimé entre 8 et 10 millions d'euros. Dans ce climat incertain, l'attaquant de Montpellier s'est entraîné à part ce vendredi et ne devrait pas prendre part au déplacement des siens à Lille pour la prochaine journée de Ligue 1 : «Andy est perturbé par la situation. Quand on est un joueur, que l’on est sollicité et que l’on arrive à un certain âge, je peux comprendre certaines interrogations», a ainsi confié, en conférence de presse, Olivier Dall’Oglio, le coach du MHSC.