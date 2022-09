Le FC Barcelone prépare un plan titanesque pour faire revenir Leo Messi !

La suite après cette publicité

Lionel Messi fera-t-il son retour en Catalogne avant de raccrocher les crampons ? La question est légitime, qui plus est au regard de la détermination affichée par Joan Laporta, le président du FC Barcelone. Avec pour rêve ultime de rapatrier l'Argentin de 35 ans, le boss des Blaugranas réfléchit actuellement à la meilleure stratégie pour faire revenir le septuple Ballon d'or dans l'antre du Camp Nou. D'après les dernières informations de Mundo Deportivo, un plan est même déjà à l'étude pour convaincre l'attaquant international de l'Albiceleste (162 sélections, 86 buts) de (re)poser ses valises à Barcelone.

Sous contrat avec le club de la capitale française jusqu'en juin 2023, la Pulga reste, en effet, dans tous les esprits du board catalan. Si aucune rencontre ne serait à l'ordre du jour et que l'entourage du joueur refuserait catégoriquement de répondre aux sollicitations du président barcelonais, le média espagnol précise cependant que Joan Laporta considère, aujourd'hui, le retour de Lionel Messi au Barça comme un «défi personnel». Frustré et se sentant redevable après le départ soudain du natif de Rosario en 2021, le patron des Culers n'avait pas pu tenir sa promesse de prolonger Messi. La faute à une situation économique critique et un espace salarial insuffisant.

Un plan affectif et une dette morale !

Qu'importe. Le FC Barcelone a bien l'intention de redonner à Leo Messi une place centrale en Catalogne. Ainsi, d'après le quotidien catalan, le Barça aimerait faire de Messi un ambassadeur mondial pour le club, même si lui aurait d'autres projets, notamment celui d'occuper le poste de secrétaire technique. Un plan basé sur l'affectif qui ne cache cependant pas les difficultés financières d'une telle ambition. Dès lors, si le club barcelonais veut, un jour, revoir l'Argentin, il faudrait pour le Barça convaincre Messi de baisser son salaire mais aussi se séparer de plusieurs cadres (Piqué, Jordi Alba ou encore Frenkie De Jong) pour baisser la masse salariale.

Une opération qui s'avère donc compliquée. Outre le plan économique, l'aspect sportif semble également représenter un frein. En effet, avec les arrivées récentes au Barça et notamment celle de Robert Lewandowski, le collectif de Xavi, deuxième de Liga, rayonne. Comment alors intégrer la Pulga ? Difficile d'imaginer la star argentine sur un côté, comme il le faisait quand son physique était à son paroxysme. Encore plus compliqué d'envisager le banc pour la nouvelle recrue polonaise... Et pour ne rien arranger au rêve barcelonais, Messi, lui, se sent (enfin) bien à Paris.

«Je me sens bien, j'ai passé un mauvais moment avant où je n'ai jamais réussi à me retrouver. Cette année, c'est différent, je suis arrivé plus à l'aise au club, dans le vestiaire et dans le jeu. Je me sens très bien et je me suis encore fait plaisir», a notamment déclaré l'attaquant parisien après la victoire de l'Argentine en amical face au Honduras (3-0), ce vendredi soir. Auteur d'un doublé, dont un superbe lob, Messi confirme ainsi son excellent début de saison (6 buts et 8 passes décisives toutes compétitions confondues en club). Du côté de Barcelone, le rêve ne cesse, pour autant, de grandir et peu importe les contraintes, la direction barcelonaise, confiante, compte bien profiter du poids de l'histoire pour parvenir à ses fins.