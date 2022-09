Lionel Messi dévoile le secret de son retour en forme au PSG

La suite après cette publicité

Nouvelle saison et nouvel homme. Depuis la prise de fonction de Christophe Galtier et le nouveau système articulé en 3-4-3 au PSG, le trio Neymar-Mbappé-Messi est en bien meilleure forme. L'entente entre les trois stars offensives semble excellente sur le terrain, et les circuits de passes se distinguent beaucoup mieux que la saison dernière. Il n'y a qu'à voir les statistiques de chacun pour matérialiser cela. C'est surtout du côté du Brésilien et de l'Argentin que la différence est notable.

Messi a déjà atteint les 6 buts et les 8 passes décisives cette saison toutes compétitions confondues en club, là où l'an passé il avait terminé à 11 réalisations et 15 offrandes. Autrement dit, à environ un quart de la saison disputé, il a déjà atteint la moitié de ses statistiques arrêtées en mai dernier. Lui-même l'a reconnu cette nuit après la belle victoire de l'Argentine sur le Honduras (3-0) durant laquelle il a inscrit un joli doublé, il va beaucoup mieux dans la capitale française.

Messi : «cette année, c'est différent, je suis arrivé plus à l'aise au club»

«Je me sens bien, j'ai passé un mauvais moment avant où je n'ai jamais réussi à me retrouver. Cette année, c'est différent, je suis arrivé plus à l'aise au club, dans le vestiaire et dans le jeu. Je me sens très bien et je me suis encore fait plaisir», affirme la Pulga en conférence de presse. Des propos qui feront faire plaisir au PSG, où il a encore un an de contrat, et une option de prolongation d'une saison. Une décision quant à son avenir sera prise sans doute après la Coupe du monde, son grand objectif de la saison.

Le milieu offensif semble en tout cas en très grande forme malgré l'enchaînement des matchs en club et en sélection. «C'est compliqué au niveau des matchs, il y en a beaucoup et peu de temps de repos. Mais il faut y faire face comme toujours. Si tu penses à prendre soin de toi et à ne pas te rater, ça peut-être ce qu'il y a de pire. J'espère qu'il n'arrivera rien à personne.» Messi retrouvera vite la France car après une dernière rencontre face à la Jamaïque, les affaires courantes seront déjà de retour entre la réception de Nice en Ligue 1 puis un déplacement à Lisbonne contre Benfica en Ligue des Champions.