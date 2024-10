Nice : Marcin Bulka confirme l’approche du Barça et ouvre la porte à un départ

Le marché des gardiens de but est un marché très prisé pour les gros clubs européens. Il faut dire qu’avoir une référence à ce poste permet de marquer pas mal de points. Alors les grosses écuries européennes n’hésitent pas à anticiper au maximum pour mettre la main sur une valeur sûre qui assurera pendant plusieurs années à ce poste, d’autres doivent travailler dans l’urgence. Cette saison, le FC Barcelone a dû faire vite avec la grave blessure de Marc-André Ter Stegen. Le portier allemand est forfait pour le reste de la saison et la direction a dû, en dehors des périodes de mercato, recruter son remplaçant pour dépanner.

Le club catalan a ainsi décidé de miser sur Wojciech Szczęsny qui avait pourtant décidé de prendre sa retraite. Le portier polonais avait rompu son contrat avec la Juventus cet été pour raccrocher les crampons, mais n’a pas pu résister à l’appel du Barça. Une occasion rêvée d’un dernier challenge. Mais les Blaugranas ne sont pas dupes et savent qu’il va falloir, avec un Ter Stegen vieillissant et donc un Szczęsny là pour dépanner, se renforcer dès l’été prochain. Dans ce sens, le média catalan Sport révélait que le FC Barcelone avait ciblé Marcin Bulka à ce poste. Le gardien polonais de l’OGC Nice s’est imposé comme un des meilleurs portiers du championnat de Ligue 1 et il arrive à un an de la fin de son contrat. De quoi lui donner des envies d’ailleurs, et d’attirer les clubs.

Bulka trop grand pour Nice ?

Une rumeur qui n’est visiblement pas qu’une simple rumeur. En effet, présent avec la Pologne lors de cette trêve international, l’ancien gardien du PSG est passé à la télévision du pays pour évoquer son avenir. Il en a profité pour confirmer subtilement l’intérêt du Barça et surtout jeté clairement le flou sur son avenir. «Le FC Barcelone ? Comme ils disent, dans chaque rumeur, il y a un peu de vérité… Quand il s’agit de questions de transfert, je préférerais que mon agent parle. Je suis ici pour être en forme chaque semaine et donner des arguments pour que des clubs comme ça parlent de moi. C’est vraiment un compliment. Quand quelqu’un parle de ces clubs, c’est toujours une motivation supplémentaire pour moi et un signe que je fais quelque chose de bien. Si je ne jouais pas bien, personne ne dirait probablement ça. Aujourd’hui, je suis à Nice et je me concentre sur le club, parce que nous ne sommes qu’au début d’une longue saison. Je dois être encore plus concentré sur ici et maintenant pour prouver.»

Considéré comme l’une des références de l’équipe niçoise, Bulka a aussi voulu faire passer un message à sa direction. Et l’international polonais semble être devenu trop grand pour l’OGC Nice surtout que la proposition de prolongation du Gym est loin d’avoir donné satisfaction au clan du joueur. «J’ai mes rêves et mes objectifs. Je veux jouer la Ligue des champions, je veux jouer avec la sélection dans de grands tournois et être l’un des meilleurs gardiens de but au monde. Je n’ai pas de club de rêve où j’aimerais jouer. Vous devez être réaliste, je suis à Nice aujourd’hui et j’ai un contrat jusqu’en 2026. Je veux faire une très bonne saison et aider le club à se qualifier pour la Ligue des champions, parce que cela dépend aussi de moi. Ensuite, nous verrons ce qui se passera. Je parle au club, mais rien n’a été éclairci. Nous avons commencé les négociations nous-mêmes il y a un an, la réponse n’était pas ce à quoi nous nous attendions. Nous avons juste dû attendre, même si nous étions les premiers à nous rapprocher et à vouloir parler. De toute évidence, les gens ne restent pas immobiles, mais se développent, il faut aussi parler de l’avenir. Le temps passe vite et vous devez en profiter au maximum.» Voilà qui est clair. Nice est prévenu. Conserver son gardien cet été va être une mission très compliquée.