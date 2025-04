FC Barcelone : Ferran Torres continue de faire taire tout le monde

Si quelqu’un nous avait dit il y a quelques mois que Ferran Torres allait devenir un des joueurs majeurs du FC Barcelone, beaucoup auraient éclaté de rire ou cru à une caméra cachée. Pourtant, pendant cette saison 2024/2025 bien entamée, le joueur formé à Valence est clairement en train de s’affirmer comme une des principales armes offensives d’Hansi Flick. Depuis le retour de la trêve, il a marqué lors des trois matchs disputés par le Barça, et avant de partir en sélection, il avait inscrit un doublé décisif lors de la victoire 4-2 contre l’Atlético.

La suite après cette publicité

El Tiburon (le requin, NDLR) saisit chaque opportunité offerte par Hansi Flick, qui le responsabilise de plus en plus et n’hésite pas à lui confier le poste de numéro 9 dans des matchs importants comme ce duel de Copa, permettant aussi au passage de reposer Robert Lewandowski. Tout indique qu’en guise de récompense, l’Espagnol sera l’élu pour démarrer la finale face au Real Madrid le 26 avril prochain.

Un nouveau joueur

Sa ligne de stats devient de plus en plus intéressante, avec 16 buts en 35 rencontres toutes compétitions confondues sous la tunique du Barça, la majorité en tant que remplaçant. On dit souvent que les comparaisons sont odieuses, mais Ferran Torres a marqué 11 buts en 2025, contre 6 pour Vinicius Jr. En Liga, sur l’ensemble de la saison, il a marqué un but de moins que le Brésilien (10 contre 9), mais le Madrilène a bénéficié de 2 penaltys et aucun pour l’Espagnol. Une forme resplendissante qui régale Hansi Flick. « Il répond bien aux minutes qu’on lui donne et c’est un joueur important », résumait l’Allemand, heureux d’avoir un joker offensif d’une telle qualité cette saison. En plus de ses qualités offensives qui ne sont plus à prouver, l’ancien de Manchester City est précieux dans le travail défensif, sa hargne et son pressing gênant souvent les défenses adverses. Et ça plaît à Flick, évidemment.

La suite après cette publicité

Forcément, une question de pose : comment expliquer la forme étincelante de celui qui était moqué et considéré comme un paria la saison dernière encore ? Le jeu mis en place par Hansi Flick ainsi que la confiance accordée par le coach germanique peuvent être une explication, tout comme la forme étincelante de ses coéquipiers qui créent aussi un contexte favorable pour lui. Torres a aussi énormément travaillé sur le plan mental, et a confié plusieurs fois avoir eu recours à un psychologue pour surmonter des moments difficiles. Ce rôle de joueur de pointe lui va à merveille, lui qui est à l’aise dans les petits espaces et a clairement progressé face au but ces dernières années. À Barcelone, certains estiment même qu’il pourrait, une fois Lewandowski parti, prétendre à la place de numéro 9 titulaire…