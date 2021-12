PSG : les Madrilènes changent complètement d'avis sur Kylian Mbappé

La suite après cette publicité

C'est le rêve de Florentino Pérez. Et tout indique que, sauf gros retournement de situation, Kylian Mbappé sera bien joueur du Real Madrid dès l'été prochain. Voici plusieurs années que le patron du club de la capitale espère enrôler le joueur formé à Monaco, et il devrait enfin voir son vœu être exaucé. Mais en Espagne, tout le monde n'est pas forcément convaincu...

Depuis des mois déjà, certains estiment que s'il faut choisir, les Merengues feraient mieux de se tourner vers un joueur comme Erling Haaland, dont le profil est plus rare. Et avec l'explosion de Vinicius Junior cette saison, joueur qui évoluerait plus ou moins à une position similaire à celle du Français, ce sentiment de « on n'a pas forcément besoin de Mbappé » prend de l'ampleur.

Les avis ont bien changé !

Des sensations partagées par la Cadena SER par exemple, où plusieurs journalistes ont fait savoir qu'ils préfèrent le Brésilien ou le Norvégien au champion du monde 2018 ! « Le Madridisme devrait se demander s'il ne vaudrait pas mieux oublier Mbappé et recruter Haaland pour jouer avec Vinicius », a par exemple lancé Julio Pulido, suivi par Jesus Gallego : « le problème de buts qu'a le Real Madrid, Haaland le règlerait bien mieux que Mbappé ».

« Les gens qui vont au stade s'amusent grâce à Vinicius. Pour jouer les mercredis, Vinicius est meilleur que Mbappé », a pour sa part expliqué Antón Meana. Certains sont un peu moins tranchants tout de même, comme Mario Torrejón : « le Bernabéu veut avoir les deux ». Mais une chose est sûre, Kylian Mbappé n'est plus forcément vu comme le sauveur ou le porte drapeau du nouveau Real Madrid...