Bayer Leverkusen : le clan Florian Wirtz lâche une bombe sur le mercato

Tout va pour le mieux au Bayer Leverkusen. Le club allemand réalise une saison historique. Large Leader de Bundesliga avec 8 points d’avance sur le Bayern Munich, qualifié pour les 8es de finale de Ligue Europa et les demi-finales de Coupe d’Allemagne, il n’a toujours pas perdu le moindre match cette saison. Neverkusen est en train de faire mentir son propre surnom d’éternel second. À peine est-il dérangé par les bruits qui courent sur l’avenir de Xabi Alonso, l’architecte de ces succès.

C’est la rançon de la gloire. De telles performances attirent forcément les regards extérieurs. Outre le coach espagnol, ardemment courtisé par le Bayern Munich et par Liverpool, qui a sa préférence comme nous le révélions le 26 février, Florian Wirtz est lui aussi la cible des plus grands clubs européens. Et pour cause, le milieu offensif de 20 ans se régale dans cette équipe avec pas moins de 17 passes décisives et 8 buts sur les 31 matchs qu’il a disputés depuis le début de cet exercice.

Wirtz n’est pas prêt de s’en aller

Le FC Barcelone, le Bayern Munich, le Real Madrid, Manchester United, Liverpool et même le Paris Saint-Germain sont tous sur ses traces. Ils vont devoir se montrer patients. Le plan du joueur n’est pas du tout de s’en aller. «Florian a un contrat à Leverkusen jusqu’en 2027. Cela correspondra également à peu près au temps qu’il aura passé là-bas, témoigne son père au Kölner Stadt-Anzeiger. Nous devrions attendre les deux prochaines années et nous verrons alors où le chemin nous mènera. Je ne sais pas ce qui se passera alors.»

Selon Hans-Joachim Wirtz, père mais aussi conseiller de son fils, un transfert n’est pas à l’ordre du jour. Au contraire même puisqu’il prône la patience dans un environnement familier avant d’aller voir ailleurs. «Il lui faut encore un certain temps avant qu’il soit capable de réaliser ces performances de manière cohérente. Ce n’est qu’à ce moment-là que nous pourrons parler de superlatifs et de clubs supérieurs.» Une annonce qui risque de changer pas mal de choses. Le Bayer avait probablement imaginé une vente d’ici les 18 prochains mois face tant d’intérêt suscités.