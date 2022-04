Clermont - PSG : Johan Gastien enrage contre l'arbitrage

Après la lourde défaite de son Clermont face au Paris Saint-Germain ce samedi soir (1-6, 31e journée de Ligue 1), le capitaine du CF63 Johan Gastien n'a pas mâché ses mots au micro de Canal + Décalé. Interrogé sur l'arbitrage, le milieu de terrain de 34 ans n'a pas hésité à dire ce qu'il pensait : «je pense qu'à 2-1, on n'était pas si mal que ça. Il y a ce penalty, c'est limite... Déjà sur le premier but, il y a faute sur notre joueur, il ne siffle pas. Ils n'avaient pas besoin de ça pour gagner, mais bon si on n'est pas aidés. Bref... On a fait un match qui ne reflète pas du tout le score honnêtement.»

Relancé sur le sujet, l'ancien joueur du Stade Brestois 29 a clairement expliqué que Kylian Mbappé avait plongé sur le penalty obtenu par le club de la capitale en seconde période (71e). «C'est dommage parce que comme je l'ai dit, on n'est pas aidés. C'est déjà une très bonne équipe, si en plus l'arbitre... Peut-être que je me trompe, il y avait peut-être faute mais quand je vois Mbappé plonger, ça m'embête un peu», a conclu Johan Gastien.