La réponse glaciale de Nasser al-Khelaïfi sur Kylian Mbappé

Il a beau ne plus être là physiquement, Kylian Mbappé reste sur toutes les lèvres à Paris. Forcément, parce qu’il était le visage et le buteur de cette équipe pendant plus de 7 années, déjà, mais aussi parce que son histoire avec son ancien club s’étire aujourd’hui sur le terrain judiciaire. Pour rappel, l’attaquant tricolore continue de réclamer 55 millions d’euros d’impayés à son ancien employeur, toujours pas décidé à régler la note. Ce dimanche, Nasser al-Khelaïfi a d’ailleurs été invité à s’exprimer sur son ancien joueur dans le CFC. Il a usé de peu de mots au moment de l’évoquer, avant d’évacuer le sujet.

La suite après cette publicité

«Je ne veux pas parler de joueurs qui ne sont pas avec nous aujourd’hui. Je respecte tout le monde. Il est parti, je souhaite le meilleur pour lui, pour les autres aussi. On est fiers de nos joueurs, on a aussi parmi les meilleurs joueurs au monde, le meilleur centre d’entraînement, le meilleur coach au monde, le meilleur conseiller sportif. On a besoin de temps pour tout construire. »