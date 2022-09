Danemark - France : les compositions sont tombées

La suite après cette publicité

La Ligue des Nations 2022/2023 se poursuit ce dimanche avec le début de la 6e journée. En Ligue A, dans le groupe 1, le Danemark reçoit la France au Parken de Copenhague. Les joueurs de Kasper Hjulmand s'organisent en 4-2-3-1 avec Kasper Schmeichel comme dernier rempart derrière Rasmus Kristensen, Joachim Andersen, Andreas Christensen et Joachim Mæhle tandis que Pierre-Emile Højbjerg et Thomas Delaney forment le double pivot. En pointe, Kasper Dolberg est soutenu par Andreas Skov Olsen, Christian Eriksen et Mikkel Damsgaard.

De leur côté, les Tricolores de Didier Deschamps misent sur un 3-4-1-2 avec Alphonse Aréola comme dernier rempart derrière Dayot Upamecano, William Saliba et Benoît Badiashile. Les couloirs sont occupés par Benjamin Pavard et Ferland Mendy alors qu'on retrouve Aurélien Tchouaméni et Eduardo Camavinga au cœur du jeu. Enfin, Antoine Griezmann est positionné en soutien d'Olivier Giroud et Kylian Mbappé.

Les compositions

Danemark : Schmeichel - Kristensen, Andersen, Christensen, Mæhle - Højbjerg, Delaney - Skov Olsen, Eriksen, Damsgaard - Dolberg

France : Aréola - Upamecano, Saliba, Badiashile - Pavard, Tchouaméni, Camavinga, Mendy - Griezmann - Giroud, Mbappé