Liga : le FC Barcelone l'a mauvaise contre l'arbitrage

En n'obtenant pas mieux que le point du match nul sur la pelouse de Séville vendredi soir (0-0), le FC Barcelone s'est mis dans une situation difficile. En cas de victoire du Real Madrid contre la Real Sociedad ce dimanche soir, les troupes de Zinedine Zidane passeraient devant les Catalans grâce au goal average particulier, qu'ils sont donc sûrs de conserver d'ici la fin de saison. La Liga serait encore loin d'être gagnée pour les Merengues bien évidemment, mais le club de la capitale espagnole ne dépendrait que de lui même pour remporter ce titre qui revient très souvent au Barça ces dernières années.

« Ce sera très difficile de gagner la Liga, car cela ne dépend pas de nous. Je vois qu'il est difficile pour le Real Madrid de perdre des points, vu comment ces deux journées se sont passées, ce sera difficile », expliquait Gerard Piqué après la rencontre en Andalousie. En Espagne, on a clairement interprété ça comme une critique à l'arbitrage des rencontres récentes du Real Madrid, avec ce but annulé à Rodrigo Moreno face à Valence alors que le score était de 0-0, tout comme il y avait un possible hors jeu de Karim Benzema sur un but face à Eibar. Des décisions qui, comme l'explique Mundo Deportivo, agacent le vestiaire barcelonais. Et comme souvent, c'est le défenseur catalan qui a servi de porte-parole du vestiaire.

Les Barcelonais suivront de très près le match du Real Madrid ce soir

L'occasion de faire passer un message qui souligne un certain agacement. Arturo Vidal s'était lui aussi exprimé, sur les réseaux sociaux, ironisant sur la décision d'annuler le but de Valence. Par le passé, le Chilien avait déjà utilisé cette méthode pour se plaindre d'arbitrages qu'il a considérés comme favorables aux Merengues. Le média évoque également que plusieurs décisions liées à des cartons attribués à des joueurs catalans, alors que des joueurs madrilènes n'en auraient pas reçu pour des actions similaires, ont fait beaucoup parler dans le vestiaire blaugrana.

Autant dire que ce soir, comme l'explique le journal catalan, les joueurs de l'effectif catalan examineront de très près les décisions qui seront prises par l'arbitre lors du duel entre la Real Sociedad et le Real Madrid sur la pelouse d'Anoeta. Un stade où les Barcelonais ont, toujours selon eux, été victimes d'un arbitrage défavorable en décembre dernier lors du 2-2 entre les deux équipes. Affaire à suivre...