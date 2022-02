David Guion est le nouvel entraîneur des Girondins de Bordeaux

Les derniers jours du côté du Haillan auront été très agités. Après une énième débâcle face à Reims en Championnat (5-0), la direction bordelaise a décidé de se séparer de Vladimir Petkovic. L'ancien sélectionneur suisse n'a jamais semblé en mesure de redresser la barre en Ligue 1 alors que Bordeaux pointe à la 19eme place avec la plus mauvaise défense des cinq grands championnats. Gérard Lopez, le président bordelais, qui pensait aussi à David Bettoni l'adjoint de Zinedine Zidane pour prendre le poste d'entraîneur, a finalement choisi David Guion.

«Le FC Girondins de Bordeaux est très heureux de vous annoncer l’arrivée de David Guion. Le nouveau coach s’est engagé jusqu’à la fin de la saison avec le Club au Scapulaire. Il remplace Vladimir Petkovic à la tête de l’équipe première. (...) À présent, le technicien va pouvoir amener toute son expérience et son expertise du football français (plus de 100 matches de L1). De vrais atouts dans la perspective du maintien du Club dans l’élite du championnat de France. Nous sommes ravis d’accueillir David Guion et nous lui souhaitons le meilleur aux Girondins de Bordeaux», indique le communiqué du club.

La capacité à faire bien défendre

L'ancien entraîneur de Reims (2017-2021) débarque donc chez les Girondins avec la lourde tâche de sauver un monument du football français en perdition. Son expérience de la Ligue 1 et ses bons résultats avec les Rémois lors des précédentes saisons ont fait la différence dans ce choix final. Après son expérience en Champagne, le technicien connaît donc son deuxième club professionnel de sa jeune carrière d'entraîneur lui qui n'avait entraîné que Cannes et Chambéry par le passé. Il avait récemment rejeté les offres de Saint-Etienne et de Dijon mais fait donc son grand retour en Ligue 1.

Après avoir terminé Champion de Ligue 2 lors de sa première saison et avoir accroché une place européenne en Ligue 1 par la suite (8eme de L1, 6eme de L1 et enfin 14eme la dernière saison), David Guion semble avoir le profil adéquat pour une opération maintien surtout en ayant la capacité de bien faire défendre ses équipes (il avait terminé avec la meilleure défense de Ligue 1 lors de la saison 2019-2020). Et connaissant les difficultés bordelaises, il devrait avoir du travail dans ce domaine-là. Il va fêter sa première sur le banc face à Monaco ce dimanche.