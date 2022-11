Coupe du Monde : le choix fort de la FIFA pour le brassard "One Love" provoque un tollé général

La suite après cette publicité

Plus qu'un match. Hier, l'Angleterre comptait faire passer plusieurs messages forts à l'occasion de la rencontre face à l'Iran (6-2). Depuis plusieurs jours, le capitaine des Three Lions, Harry Kane, a annoncé qu'il allait porter un brassard "One Love" aux couleurs du drapeau LGBT afin de promouvoir au Qatar la diversité et l'inclusion tout en luttant contre toutes les formes de discrimination. Une initiative qui devait également être suivie par d'autres nations présentes lors de la Coupe du Monde, à l'image de la Belgique. Le capitaine des Bleus, Hugo Lloris, lui, a indiqué qu'il ne porterait pas ce fameux brassard pour respecter le pays hôte, qui interdit l'homosexualité.

Face à la polémique liée à ce brassard, l'instance du football mondial a décidé de sévir hier. « La FIFA a été très claire et a dit qu'elle imposerait des sanctions sportives si nos capitaines portaient le brassard sur le terrain. Nous sommes très frustrés... Cependant, nous ne pouvons pas mettre nos joueurs dans la situation où ils pourraient être avertis ou contraints de quitter le terrain », ont indiqué les sept fédérations internationales, soutenues par l'UEFA, qui militaient pour le port du brassard. Une décision qui a provoqué des réactions fortes, notamment du côté de l'Angleterre.

La FIFA prend cher

Le Daily Mail, qui défend la FA qui a tout fait pour tenter de défendre cette cause et qui traite la FIFA de "méchant", a fracassé le président Gianni Infantino qui «peut se sentir comme qui il aime ou ce qu'il veut, le reste du monde sait ce qu'il est vraiment». Les menaces employées par la FIFA (un carton jaune en cas de port du brassard par un joueur ou un membre du staff) n'ont pas été appréciées. Le média anglais explique que pour contourner cette règle, Gareth Southgate aurait pu changer de capitaine à chaque rencontre. Mais cela aurait été malgré tout compliqué de débuter un match avec un joueur déjà averti.

Les Three Lions, comme les autres pays, ont dû abdiquer. Ce qui a agacé Harry Kane. «Oui, je pense que nous sommes déçus. Je pense avoir dit hier que nous voulions le porter, mais cette décision m'a été retirée aujourd'hui. Je me suis présenté au stade avec le brassard que je portais et on m'a dit que je devais l'enlever. Écoutez, c'est hors de notre contrôle en tant que joueurs. Je suis sûr que la FA et la FIFA poursuivront ces discussions, mais le plus important aujourd'hui, nous nous sommes concentrés sur le jeu et avons obtenu un excellent résultat.»

Harry Kane n'aurait pas dû céder pour plusieurs consultants

Mais le capitaine anglais, tout comme Gareth Bale (Pays de Galles), aurait dû résister selon Roy Keane. «Faites-le pour le premier match, recevez votre carton jaune et quel message cela aurait été. Prenez votre carton et au prochain match, vous passez à autre chose. Vous ne le portez pas parce que vous ne voulez pas être suspendu mais je pense que c'était une grosse erreur parce que les deux joueurs auraient dû rester fidèles à leurs armes et le faire. Peu importe la pression de l'extérieur et des associations, ayez la conviction, si c'est ce que vous croyez, alors allez-y». Allan Shearer était du même avis.

«Cela aurait fait une énorme déclaration d'intentions, Harry Kane sortant avec le brassard. Je ne pense pas que ce soit juste pour les joueurs qui doivent faire face à cela. Ils ont fait un travail incroyable sur le terrain pendant la pandémie et la FA savait qu'ils n'étaient pas autorisés à le porter pour faire face à ces questions. Ce n'est pas juste pour eux.» Rio Ferdinand en a rajouté une couche : «ils se sont tous pliés comme un jeu de cartes après un choc sur la route. Vous ne pouvez pas gagner. Malheur si vous le faites, malheur si vous ne le faites pas. Si vous vous exprimez, c'est "Oh, vous pensez que vous êtes un politicien maintenant". Les fédérations doivent être plus fortes et dire "voilà où nous en sommes".»

Une décision qui ne passe pas

Jamie Carragher est allé dans son sens. «Il doit le porter. L'Angleterre a fait grand bruit sur le fait que Kane allait le porter. Il s'agit en quelque sorte d'une protestation contre la tenue de la Coupe du monde au Qatar, la situation, les droits de l'homme, tout ce qui se passe dans le pays et que les gens ont critiqué. C'était une façon pour l'Angleterre de montrer qu'elle n'était pas d'accord avec tout ce qui se passait dans le pays». Mais il n'y a pas qu'en Angleterre que cette décision a été critiquée. En Belgique, on aurait aimé pouvoir avoir le droit de faire son propre choix comme l'a expliqué Youri Tielemans. L'Australien Joshua Cavallo, l'un des premiers footballeurs à avoir annoncer son homosexualité, est monté au créneau.

«FIFA, j'aime mon identité. En voyant que vous avez interdit à toutes les équipes de porter le brassard 'OneLove' soutenant activement les LGBTQ+ à la Coupe du monde. Vous à la FIFA, vous avez perdu mon respect. Face à tout le travail que mes alliés et la communauté LGBTQ+ accomplissent pour rendre le football inclusif, vous avez démontré que le football n'était pas un lieu ouvert à tous. Ce n'est pas la première fois qu'on nous dit de nous en tenir au football. Les attaques contre la communauté LGBTQ+ de la part des dirigeants de la Coupe du monde affectent tant de personnes qui vivent en silence à cause de leurs méthodes draconiennes. Pour être un grand dirigeant du monde sportif, il ne faut jamais renoncer à réunir toutes les personnes». Le message est passé !

