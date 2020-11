MU : Ole Gunnar Solskjaer attend plus d'Anthony Martial

Pour l'instant privilégié à Edinson Cavani à Manchester United et bien intégré en Bleus, Anthony Martial traverse un zone de turbulence devant le but. Bien que très utile dans la construction du jeu, l'ancien Monégasque peine à être efficace, en témoigne ses 2 buts en 8 matchs toutes compétitions confondues avec les Red Devils. Des chiffres qui ne plaisent pas vraiment à Ole Gunnar Solskjaer.

Et l'entraîneur norvégien n'a pas hésité à le faire savoir après le match de Premier League contre West Bromwich (1-0) : « Anthony a montré qu'il avait fait de grands progrès la saison dernière, il est maintenant temps d'en faire encore plus. Il a marqué 23 buts la saison dernière mais chaque saison est un défi et vous ne pouvez pas vous reposer sur vos lauriers à Man United. Il y a des exigences pour chaque poste. Nous voulons qu'Anthony marque. Pour la France contre le Portugal, il a montré ses qualités d'avant-centre pour se positionner, mais Rui Patricio a effectué quelques bons arrêts et cela aurait pu affecter la confiance d'Anthony ».