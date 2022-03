Ligue Europa : l'OL s'impose à Porto et prend une option sur la qualification

Ce mercredi soir, l'Olympique Lyonnais se déplaçait sur la pelouse du FC Porto pour le huitième de finale aller de la Ligue Europa. Peter Bosz décidait d'aligner son équipe type dans cette rencontre avec le trio offensif Faivre, Dembélé, Toko-Ekambi qui avait donné satisfaction ces derniers matchs. Côté FC Porto, on retrouvait l'ancien du Real Madrid Pepe en défense centrale. Le Portugais s'illustrait rapidement puisque après seulement deux minutes de jeu, il percutait violemment dans un duel tête contre tête Paqueta. Un choc qui obligeait les soigneurs à intervenir plusieurs minutes pour arrêter le saignement de Paqueta. Après ce début de match haché, les deux équipes se partageaient les occasions dangereuses. Toko Ekambi ne passait pas loin d'ouvrir le score avant la pause, mais sa déviation terminait dans le petit filet gauche (39e). À la mi-temps, le 0-0 était plutôt logique.

Au retour des vestiaires, les Lyonnais posaient clairement le pied sur le ballon et montraient un très beau visage face à une équipe de Porto, à domicile, mais qui semblait très peu précise techniquement. Moussa Dembélé, discret jusqu'ici, ratait le cadre à bout portant. Mais l'attaquant de 25 ans se rattrapait dans la foulée puisque c'est lui qui offrait un merveilleux ballon à Paqueta qui transformait et ouvrait donc le score (59e). Un but qui venait récompenser la belle prestation lyonnaise. Les coéquipiers de Mehdi Taremi, menés au score, poussaient pour revenir et auraient pu obtenir un penalty après une main de Paqueta que l'arbitre jugeait involontaire (64e). Et malgré une nette domination de Porto dans les dernières minutes, Anthony Lopes ou Thiago Mendes restaient vigilant. Quand les deux étaient battus, c'est un hors-jeu qui venait sauver les Lyonnais (90+6e). Le score ne bougera plus. Avec ce succès, l'OL fait une bonne opération et pourra aborder le match retour, à domicile, avec plus de certitudes et d'espoirs. Porto devra montrer un meilleur visage.