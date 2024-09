Barça : Marc-André ter Stegen sort du silence

Victime d’une rupture complète du tendon rotulien du genou droit le week-end dernier contre Villarreal, Marc-André ter Stegen sera absent des terrains durant plusieurs mois. Le portier allemand du FC Barcelone espère quand même pouvoir rejouer d’ici la fin de la saison. Mais en attendant, le capitaine des Blaugranas est sorti du silence pour remercier toutes celles et ceux qui ont pensé à lui.

« Je suis très reconnaissant à tous les supporters du Barça, à mes coéquipiers, à mes rivaux, à mes clubs et à mes amis pour le soutien et l’amour qu’ils m’ont témoignés depuis dimanche. Je tiens à remercier les supporters de Villarreal pour le respect qu’ils m’ont témoigné dans le stade, cela signifie beaucoup pour moi. Je me sens positif et fort, maintenant je me concentre sur mon rétablissement. Je vous remercie », a-t-il posté sur son compte X.