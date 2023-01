Monaco : le cas Jean Lucas pose question

L’AS Monaco ne compte plus sur Jean Lucas (24 ans). Le club de la Principauté l’a clairement fait savoir au milieu brésilien, qui n’a plus été titulaire depuis la 3e journée de Ligue 1. L’ancien Lyonnais espère donc rebondir lors de ce mercato d’hiver. Oui mais voilà, comme l’explique L’Équipe, l’ASM ne veut qu’une vente. Le prix demandé - à Palmeiras notamment, un temps intéressé - est de 6,5 M€. Un tarif jugé prohibitif par bien des prétendants. Certains tentent cependant le coup pour un prêt. Troyes et Besiktas par exemple se proposent de relancer l’ex de Flamengo jusqu’à la fin de la saison en prenant une partie de son salaire en charge. Sans option d’achat.

La meilleure proposition est formulée par l’Espanyol. L’écurie catalane a transmis une offre de prêt avec une prise en charge totale du salaire. Mieux, comme expliqué par L’Équipe, cette proposition est assortie d’une option d’achat. Selon nos informations, son montant est de 5,5 M€ pour 80% des droits économiques de l’Auriverde, sous contrat jusqu’en juin 2026. Des chiffres qui se rapprochent clairement des exigences asémistes. Oui mais voilà, les Rouge-et-Blanc restent campés sur leur position, préférant attendre cet été pour négocier un départ définitif. Un timing plutôt surprenant étant donné son coût (les émoluments du joueur s’élèvent à plus de 100 000€ par mois), ses conséquences (sa valeur ne sera plus même) et le statut d’extra-communautaire de Jean Lucas, qui impacte forcément le mercato monégasque.

