Francesco Totti valide le choix de Kylian Mbappé

Kylian Mbappé a fait le choix de rester à Paris, et ça fait parler. Souvent en mal, en Espagne notamment, où son choix est contesté. Mais Francesco Totti, qu'on ne présente pas, a validé la décision du Français, comme il l'a confié sur RMC Sport.

« Je suis content parce que c'est un choix du cœur. Il a grandi avec Paris. Ce n'est pas facile de refuser le Real Madrid, je l'ai fait il y a vingt ans pour rester à Rome. Mbappé, même s'il est plus jeune, a pris la bonne décision. Les racines, c'est le plus important. Comme le joueur intelligent qu'il est, il a fait le choix de rester à Paris, et je pense que c'est le bon », a confié la légende du football italien. Nul doute que Mbappé appréciera !