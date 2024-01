Thilo Kehrer explique pourquoi il a rejoint l’AS Monaco

C’était dans l’air depuis plusieurs jours, c’est désormais officiel : Thilo Kehrer est un joueur de l’AS Monaco. En perdition sous les couleurs de West Ham (12 apparitions), l’ancien défenseur du PSG, aujourd’hui âgé de 27 ans, essaiera de reprendre des couleurs dans la Principauté où il a été prêté ce vendredi avec une option d’achat fixée à 11 millions d’euros. Présenté devant la presse en début d’après-midi, l’international allemand a répondu à plusieurs questions et a notamment dévoilé les raisons de sa venue sur le Rocher.

«Plusieurs options se sont offertes à moi, j’ai parlé à plusieurs clubs mais j’ai pris la décision de venir à Monaco car à mes yeux, et à la vue de ma situation, j’avais besoin d’avoir du temps de jeu dans une équipe compétitive et avec du potentiel, explique Kehrer. L’équipe pourra profiter de mon expérience et de mes qualités en défense et sur le terrain, tandis que je pourrai profiter du dynamisme du club, du staff et de la direction qui possède beaucoup d’ambition. Grâce à tout cela, ça a matché de suite.» Reste à savoir si l’idylle se poursuivra sur le terrain. L’ancien Parisien devrait avoir du temps de jeu en janvier pendant que Wilfried Singo et Mohammed Salisu seront à la CAN.