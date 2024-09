FC Nantes : Waldemar Kita ne connaît pas Alexander-Arnold

La rumeur a été tuée dans l’œuf. Alors que L’Équipe faisait état d’une volonté de Trent Alexander-Arnold de racheter le FC Nantes ce matin, le patron du club, Waldemar Kita, est sorti du bois. Questionné par Ouest-France, l’homme d’affaires de 71 ans a nié en bloc les rumeurs, précisant qu’il «ne connaissait même pas» l’international anglais.

« Tout est faux », a-t-il martelé, avant de livrer une version similaire à Presse Océan un peu plus tard: « Si cela est vrai ? Mais ce sont des conneries tout ça ! D’où ça sort ? Comment voulez-vous qu’un homme sérieux qui désire acheter un club passe par un journaliste ? Trent Alexander-Arnold ? Mais je ne le connais même pas ! Je viens de discuter avec mon avocat, je lui ai demandé : 'Qui est ce mec-là ?'' Il m’a répondu que son père était dans les finances et qu’ils ont quelques joueurs et autres agents… C’est du n’importe quoi». Néanmoins, Ouest-France précise qu’une vente du club reste à l’ordre du jour. Un des proches de Kita aurait ainsi confié que le Franco-Polonais était vendeur « à 100 % ».