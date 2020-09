OL : la mise au point de Memphis Depay

Vendredi soir, l'Olympique Lyonnais a parfaitement lancé sa saison 2020-2021. En effet, les Gones se sont imposés 4 à 1 face à Dijon grâce à un Memphis Depay impliqué sur tous les buts (il a signé un triplé et a provoqué le CSC de Dijon). Après la rencontre, le Néerlandais a laissé planer le doute sur son avenir, lui qui est libre dans un an et qui n'a pas prolongé malgré l'appel du pied de l'OL.

Actuellement en sélection, l'ancien de MU a fait une petite mise au point lors d'un entretien à NOS. «Je n'ai jamais dit que je voulais partir. Quand je dis quelque chose, c'est souvent déformé. J'ai encore un contrat d'un an, je suis capitaine et nous avons une bonne équipe. Nous l'avons montré. Je me sens bien dans ma peau. , mais j'ai aussi mes rêves. J'ai toujours exprimé cela aussi». Les supporters de l'OL peuvent être rassurés pour le moment.