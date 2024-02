Arsenal : Mikel Arteta annonce le retour d’un cadre absent depuis 4 mois

Présent en conférence de presse avant le match lundi contre Sheffield United, Mikel Arteta a fait un point sur les blessures. Outre Oleksandr Zinchenko et Takehiro Tomiyasu, Thomas Partey devrait faire son retour après sa blessure à l’ischiojambier et plus de 4 mois sans jouer. « Thomas Partey devrait faire partie du groupe lundi. Il a fait une séance avant le dernier match, maintenant il a fait deux ou trois séances. Il progresse bien », a affirmé l’entraîneur d’Arsenal. Il faudra toutefois attendre encore pour Jurrien Timber (22 ans).

Le défenseur, recruté au prix d’or l’été dernier pour 45 millions d’euros en provenance de l’Ajax, n’a effectué que le premier match de Premier League avant de soigner son ligament croisé antérieur du genou droit. Le technicien espagnol annonce que sa reprise n’est pas pour maintenant : « Jurrien Timber n’est toujours pas prêt à faire partie du groupe, mais le staff est très satisfait de son attitude et de son engagement. Jurrien est dans la bonne direction, maintenant nous devons le gérer.»