Maurizio Sarri a dit non à l'OM !

La suite après cette publicité

C'est parti. La chasse à l'entraîneur est lancée du côté de Marseille. Et comme nous vous l'expliquions en exclusivité plus tôt dans la journée, Pablo Longoria songeait à Maurizio Sarri, le tacticien italien. Seulement, comme nous vous le précisions dans l'article, l'ancien de la Juventus et de Chelsea n'était pas forcément chaud, puisqu'il ne souhaitait pas reprendre une équipe en cours de saison.

Et selon Fabrizio Romano, prestigieux journaliste italien spécialisé mercato, l'entraîneur transalpin a dit non. Il a ainsi définitivement refusé l'approche de l'Olympique de Marseille réalisée plus tôt dans la journée. Le fameux entraîneur à la cigarette ne débarquera donc pas à Marseille, du moins pas dans les jours à venir.

Sarri a dit non

Il faut aussi dire que la piste menant à l'Italien était particulièrement onéreuse, puisqu'il fallait notamment payer 5,5 millions d'euros pour le libérer de son contrat avec la Juve, encore en cours même s'il n'est plus sur le banc turinois. Pablo Longoria et ses équipes vont donc devoir se tourner vers de nouvelles pistes. Plus tôt dans la journée, le nom de Rafa Benitez était notamment tombé, avec là aussi des premiers contacts entamés.

Nul doute que le dirigeant espagnol a plus d'un tour dans sa manche et qu'il parviendra à trouver de nouveaux noms intéressants pour le banc de touche du Vélodrome. En attendant, un accord va devoir être trouvé avec André Villas-Boas, ce qui ne devrait pas être particulièrement compliqué puisque le Portugais est prêt à s'en aller sans indemnité. Le feuilleton vient de commencer !