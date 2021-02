L'OM pense bien à Maurizio Sarri

Cette journée a été à marquer d'une pierre blanche dans l'histoire de l'Olympique de Marseille. En conférence de presse d'avant-match ce mardi, André Villas-Boas est revenu sur les incidents survenus samedi dernier avant la rencontre contre Rennes finalement reportée. Dans la foulée, le Portugais a annoncé avoir offert sa démission à ses dirigeants. Ceux-ci l'auraient accepté avant que l'on apprenne qu'AVB était mis à pied après sa sortie médiatique !

Par conséquent, l'OM va maintenant se chercher un remplaçant. Si Nasser Larguet, le directeur du centre de formation, tient la corde pour être sur le banc face à Lens ce mercredi et probablement contre le Paris Saint-Germain dimanche prochain, Pablo Longoria est déjà au four et au moulin pour essayer de convaincre un coach de venir finir la saison et redémarrer un nouveau cycle la saison prochaine. Un nom est déjà sorti dans la presse, il s'agit de Lucien Favre.

L'ancien coach de Nice, qui s'est fait virer du Borussia Dortmund récemment, n'est pas réceptif pour venir en cours de saison, mais est loin d'avoir exclu l'idée de rallier la Canebière la saison prochaine. Mais ce n'est pas le seul nom. Selon nos informations, Maurizio Sarri, sans club depuis son départ de la Juventus, est dans les petits papiers de l'écurie marseillaise. Il en est même la priorité de Pablo Longoria, décidé à accélérer.

Sarri n'est pas convaincu, pour l'instant...

Petit problème pour le moment, l'Italien de 62 ans n'est pas forcément convaincu par le projet marseillais et il n'a pas vraiment envie non plus de rejoindre l'OM en cours de saison, d'autant que la fin de cette édition 2020-2021 s'annonce plus que tendue. Il attendrait que certaines situations se décantent en Italie comme à l'AS Roma, à la Fiorentina et éventuellement le Napoli, qu'il connaît bien. C'est dans ce contexte, globalement compliqué, que ce soit socialement, financièrement et même en crise institutionnelle, que Pablo Longoria avance ses pions pour dénicher la perle rare.

Sarri (vainqueur de la Ligue Europa avec Chelsea en 2019, champion d'Italie avec la Juventus en 2020, vice-champion avec Naples en 2016 et 2018) est un entraîneur qui collerait probablement très bien à l'image de la ville et du club avec un jeu festif et très offensif. Un style de jeu que les fanatiques phocéens n'ont pas vu depuis quelque temps et qui commencent sérieusement à désespérer. Au head of football de l'Olympique de Marseille maintenant d'asseoir son autorité et surtout continuer sur sa lancée afin de fabriquer un style de club à l'image qu'il se fait du football.