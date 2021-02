OM : André Villas-Boas mis à pied !

La suite après cette publicité

« J'ai présenté ma démission à la direction à cause de ça. Sans rien voler de la part de l'OM sur mon contrat. Je ne suis pas d'accord avec la politique sportive et cette prise de décision par rapport aux besoins de l'équipe et au joueur qui est arrivé. J'ai pris la décision de présenter ma démission à la direction». André Villas-Boas a lâché une bombe ce mardi en conférence de presse, annonçant qu'il avait posé sa démission, à six mois de la fin de son contrat.

En cause, l'arrivée d'Olivier Ntcham (24 ans), en prêt avec option d'achat en provenance du Celtic, à laquelle le technicien portugais avait dit non lorsqu'on l'a consulté. Face à cette divergence d'opinion, le coach, qui avait déjà proposé de laisser sa place après le revers contre Nîmes (1-2) pour créer un électrochoc, a tout simplement décidé de claquer la porte, sans rien demander en retour. La direction olympienne, après un court temps de réflexion, a accepté la décision.

Divergences sportives

L'OM a donc officialisé la mise à pied de son entraîneur alors qu'il reste 16 journées de championnat à disputer. « L’Olympique de Marseille annonce la mise à pied à titre conservatoire d’André Villas-Boas. Cette décision conservatoire est devenue inévitable compte tenu de la répétition récente d’agissements et d’attitudes qui nuisent gravement à l’institution Olympique de Marseille et à ses salariés qui la défendent quotidiennement. Les propos notamment tenus aujourd’hui en conférence de presse à l’égard de Pablo Longoria, directeur général chargé du football, sont inacceptables. Son investissement exceptionnel ne saurait être remis en cause et a au contraire été salué par tous pendant ce mercato hivernal marqué par une crise sans précédent. D’éventuelles sanctions seront prises à l’encontre d’André Villas-Boas à l’issue d’une procédure disciplinaire.»

Arrivé à l'été 2019, le Lusitanien avait rapidement mis tout les observateurs dans sa poche grâce à sa communication bien sentie et ses bons résultats lors de sa première saison, avec en prime une deuxième place en Ligue 1 et une qualification en Ligue des Champions, à défaut d'un jeu toujours léché. Son deuxième exercice s'est révélé un peu plus compliqué, entre prises de bec avec la presse, campagne ratée en C1 et une triste 9e place au classement de L1. Imprévisible, AVB laisse donc la place. Qui viendra lui succéder ?