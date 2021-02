OM : Nasser Larguet pourrait assurer l'intérim

La suite après cette publicité

Cet après-midi, les médias étaient conviés à la traditionnelle conférence de presse d’avant-match d’André Villas-Boas. Un rendez-vous qui était forcément très attendu. Entre la fin du mercato hivernal et les incidents survenus samedi dernier au centre d’entraînement de l’Olympique de Marseille, les journalistes avaient à cœur d’entendre AVB se prononcer sur ces sujets. Mais s’il a bien répondu aux questions concernant les événements du week-end dernier, le Portugais a ensuite scotché toute son assistance au moment d’évoquer le mercato.

« Le mercato a fini avec l'arrivée d'un nouveau joueur (Olivier Ntcham, ndlr), une décision pas prise par moi, je n'ai rien à voir avec cette décision. Je l'ai apprise par la presse le matin au réveil. C'est précisément un joueur sur lequel j'ai dit non. Ce n'a jamais été un joueur dans notre liste. (…) J’ai présenté ma démission à la direction à cause de ça. Sans rien voler de la part de l'OM sur mon contrat. Je ne suis pas d'accord avec la politique sportive et cette prise de décision par rapport aux besoins de l'équipe et au joueur qui est arrivé. »

L'OM s'organise dans l'urgence

Après avoir déjà fait le coup de la démission suite au revers concédé à domicile contre Nîmes (1-2), Villas-Boas a donc encore une fois mis son poste en jeu. Mais cette fois, il semblerait que sa direction accepte le choix d’un coach qui avait annoncé récemment qu’il ne rempilerait pas pour une troisième saison. Pris de court, les dirigeants phocéens devraient en effet acter le départ du Lusitanien, qui vient d'être mis à pied à titre conservatoire.

Le quotidien sportif L'Equipe précise même que le responsable du centre de formation, Nasser Larguet, devrait être sur le banc olympien demain soir à l’occasion du déplacement de l’OM à Lens (match à suivre en live commenté sur notre site). Ce dernier pourrait d’ailleurs êtres accompagné par Philippe Anziani (coach de la réserve) et de Maxence Flachez (adjoint d’Anziani).