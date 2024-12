PSG - OL : le phénomène Désiré Doué est enfin lancé

Ce dimanche soir, Désiré Doué jouait gros ou presque. Débarqué cet été pour 50 millions d’euros, hors bonus en provenance de Rennes, le jeune attaquant de 19 ans tardait à prendre ses marques avec le PSG. Utilisé régulièrement par Luis Enrique, il n’arrivait pas à se montrer tranchant et multipliait les entrées décevantes. Au point de voir son coach le mettre en garde publiquement. «Doué est un joueur de haut niveau pour l’avenir. Il lui faut la mentalité adéquate pour aider l’équipe. Il est possible que son poste idéal soit au milieu et pas en tant que joueur offensif, mais j’essaie de réveiller chez lui l’envie de comprendre comment jouer à plusieurs postes. Il est vrai qu’on aimerait que tout aille plus vite et qu’il se consolide comme un joueur important, mais c’est un chemin», confiait le coach espagnol. Il fallait désormais répondre sur le terrain et avoir ce fameux déclic.

Et après plusieurs matches moyens, Désiré Doué a fini par avoir son match référence face à Salzbourg ce mardi en Ligue des Champions avec un but et une passe décisive (3-0). De quoi lancer son aventure à Paris car ce dimanche, l’international espoir français débutait en tant que titulaire face à l’OL sur le côté gauche de l’attaque. Luis Enrique décidait de le récompenser et d’ainsi envoyer Bradley Barcola sur le banc. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que Désiré Doué a parfaitement répondu présent en étant dans tous les bons coups et a logiquement eu la note de 8,5 de la part de la rédaction FM (élu homme du match). Il s’est rapidement mis en confiance en délivrant la première passe décisive du match à Ousmane Dembélé. Après avoir mystifié Ainsley Maitland-Niles d’un dribble spectaculaire, il rentrait dans la surface pour offrir une galette à Dembélé (1-0, 8e).

Une renaissance bluffante

Quelques minutes plus tard, il était impliqué sur le second but parisien. Dans la surface, après un dribble encore très précis, il poussait Tolisso à la faute et obtenait un penalty, transformé tranquillement par Vitinha (14e). Insaisissable sur le côté gauche, il n’hésitait pas à dézoner pour créer du danger et perturber une défense lyonnaise dans le dur. On l’a d’ailleurs vu plusieurs fois sur le terrain communiquer avec Dembélé pour lui dire d’écarter sur le couloir. Preuve de son excellente forme du jour, il inscrivait un sublime but d’une frappe dans la lucarne. Malheureusement pour lui, son but était annulé pour une légère position de hors-jeu d’Achraf Hakimi au départ de l’action.

Mais pas de quoi ternir sa prestation XXL. Et le Parc des Princes ne s’est pas trompé puisqu’au moment de sa sortie (83e), il a été ovationné par le public parisien. «Je ne dirai pas que c’est mon soir, je dirai que c’est le soir de l’équipe. Voilà, on continue sur une très belle dynamique. On a réussi à gagner le dernier match en LDC, c’était très important ce soir, on a su se procurer beaucoup d’occasions, bien défendre aussi. Même si on a pris un but, on va essayer de bien continuer à ramener les trois points à chaque fois. Je pense surtout qu’on a bien défendu. Dès le début, on a écouté la tactique du coach, on a su les presser dès le début et ça nous a facilité le match» a analysé Doué au micro de DAZN après le match. Preuve de son gros match, Luis Enrique a aussi été très élogieux après le match à son sujet. «Il est jeune, il a beaucoup de qualités avec et sans le ballon, il est capable de se sacrifier pour l’équipe, c’est une très bonne chose pour le PSG». Il va falloir désormais confirmer sur le long terme car au PSG, il faut de la régularité pour exister. Encore plus avec Luis Enrique. Mais Désiré Doué est sur la bonne voie.