RB Leipzig : gros retournement de situation pour le très convoité Dayot Upamecano !

Même si le prochain mercato va logiquement être un peu plus calme que les derniers marchés estivaux, certains joueurs très cotés ont tout de même de grandes chances de changer de club contre un chèque conséquent. C'est le cas de Paul Pogba, de Lautaro Martinez ou de Pierre-Emerick Aubameyang par exemple. Le défenseur français Dayot Upamecano était également dans cette liste. Et si on utilise le passé, c'est parce que ce feuilleton a finalement pris un tournant inattendu.

Effectivement, ces dernières semaines, le joueur de 21 ans a été annoncé dans pratiquement toutes les grosses écuries européennes, du Real Madrid au FC Barcelone en passant par les deux clubs de Manchester, en plus du Bayern Munich qui semblait même tenir la corde. Avec une clause libératoire de 60 millions d'euros, un montant relativement abordable pour les cadors européens, et un contrat qui expire en 2021, le RB Leipzig était tout sauf en position de force sur ce dossier.

Upamecano devrait prolonger d'un an

Mais les dernières informations de Sky Sport Allemagne sont venues tout chambouler. Selon le média allemand, le Français ne rejoindra pas la Bavière cet été, et ne rejoindra aucun autre club d'ailleurs. Ainsi, il va prolonger son contrat d'une saison avec l'équipe de l'empire Red Bull, jusqu'en 2022 donc. Un transfert dans une grosse écurie européenne n'est donc pas d'actualité aujourd'hui.

Le principal concerné serait convaincu qu'il peut continuer à progresser au sein de l'écurie allemande, et qu'il n'a pas forcément intérêt à partir dès cet été. Le média précise tout de même qu'une clause libératoire facilitant une possible sortie en 2021 a été inclue dans le nouveau contrat qui devrait donc être signé dans les prochains jours. Beaucoup de directeurs sportifs vont donc devoir se tourner vers de nouvelles pistes pour renforcer leur défense !