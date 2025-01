Lens : ça se complique pour Sontje Hansen

Après avoir enregistré l’arrivée de Goduine Koyalipou, le RC Lens continue de vouloir renforcer son attaque. C’est sur les ailes que le club nordiste cherche à recruter afin de permettre à Will Still de bénéficier de plus d’alternatives devant. Et depuis plusieurs semaines, les Lensois multiplient les pistes, avec plus ou moins de succès. D’après nos informations, le dossier Sontje Hansen, qui a été initié dès le mois de décembre, se complique sérieusement de source lensoise.

Face à cette situation et pour éviter de se retrouver en difficulté et sans recrue d’ici le 3 février, Lens a creusé d’autres pistes en parallèle de l’attaquant néerlandais du NEC Nimegue. Comme nous vous l’avons révélé, la piste la plus chaude mène à l’une des révélations de Ligue 2 Cyriaque Irié. Pour le moment, l’actuel septième de Ligue 1 a fait parvenir une offre à l’ESTAC de 7,5 M € + 2,5 M€ de bonus, et attend une réponse de la part de l’écurie auboise. En parallèle, les pensionnaires de Bollaert se penchent également sur un élément évoluant du côté de la Serie A dans un club du haut de tableau, mais dont le nom reste encore inconnu.