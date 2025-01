La réaction acide du PSG aux propos de John Textor sur Nasser Al-Khelaïfi !

Le torchon brûle entre John Textor et Nasser Al-Khelaïfi. Dans une longue interview accordée à RMC Sport, ce lundi soir, le patron de l’OL n’a pas mâché des mots. Invité exceptionnel de l’émission Rothen S’enflamme, le propriétaire des Gones a ainsi envoyé plusieurs piques destinées au président du PSG mais également à Vincent Labrune, qualifié de toutou face à l’influence du boss de l’écurie francilienne.

«J’ai été choqué de voir que c’est Nasser qui a mené les débats, alors qu’il n’aurait même pas dû être là, en tant que patron d’une chaîne de télévision directement concernée. S’il y avait une voix discordante, Nasser aboyait sur cette personne, il y avait beaucoup d’intimidation. Le président de la ligue était assis sans rien dire, comme un petit toutou», a notamment assuré le dirigeant américain, faisant référence à une réunion qui s’est tenue l’été dernier, au moment de négocier les droits TV. Visiblement frustré, Textor a d’ailleurs poursuivi ses propos en chargeant à nouveau NAK.

Le PSG répond sèchement à Textor !

«La Ligue est d’une manière assez folle dominée par cet homme (Nasser Al-Khelaïfi, ndlr). Et ça, je n’en avais pas conscience. L’influence du PSG sur la Ligue et même sur la DNCG est quelque chose qui mérite d’être regardé de plus près». Une sortie cash qui pourrait raviver les tensions entre les deux clubs alors qu’un climat de tension règne entre les deux présidents au cours des derniers mois. Rappelez-vous notamment des quelques échanges savoureux entre John Textor et Nasser Al-Khelaïfi sortis dans la presse à quelques heures de la rencontre entre le PSG et l’OL en Ligue 1.

Oui mais voilà, après ces nouvelles attaques du propriétaire de l’OL, la formation parisienne a décidé de répliquer avec virulence. «Dommage que la classe et l’élégance ne s’achètent pas car ça aurait permis d’éviter à M.Textor de se ridiculiser à travers ses outrances grossières et mensongères à l’encontre de notre président, notre institution et nos fans. Qu’il revienne sur terre, et en France aussi, pour mieux appréhender cette Ligue 1 que nous aimons tant», a ainsi taclé le PSG via la déclaration d’un porte-parole. Ambiance…