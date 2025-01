OL : John Textor s’en prend violemment à Nasser Al-Khelaïfi, Vincent Labrune et à la DNCG

Après avoir publié un premier extrait de son interview de John Textor, RMC Sport laissait entrevoir un entretien explosif de la part du patron américain de l’Olympique Lyonnais. Et comme prévu, la suite de l’interview n’a pas manqué de piquant. Toujours encadré par les restrictions de la DNCG, Textor a tout d’abord commencé son show en assurant que l’OL n’ira pas en Ligue 2. « Une chose est sûre, nous ne descendrons pas ». Ensuite, l’Américain a réagi au délit de sale gueule dont il estime être victime depuis son arrivée en France.

Le PSG accusé d’être hors la loi

« Je ne suis pas un génie, mais pas un danger non plus. C’est drôle de me comparer à DaGrosa (l’ancien repreneur de Bordeaux) parce qu’il est américain. C’est pour ça que vous faites la blague non ? Depuis que je suis arrivé, je suis comparé à DaGrosa et je n’ai pas envie de ça. Bordeaux n’était pas solvable deux ans avant la relégation. » Une fois cette mise au point faite, Textor s’est une nouvelle fois appliqué à dézinguer l’une de ses cibles favorites : Nasser Al-Khelaïfi. Dans l’extrait publié par RMC Sport quelques heures plus tôt, le boss de l’OL confirmait que sa relation avec le patron du PSG était plus que mauvaise. Là, Textor a passé un cap dans ses critiques. À l’heure où son modèle de multipropriété est vivement critiqué dans le monde du football, l’Américain a carrément accusé le PSG version QSI d’être dans l’illégalité.

« J’ai envie d’être clair. Nasser Al-Khelaïfi dit à tout le monde qu’il aide le football français. (…) Il a cette idée qu’il a le club le plus riche du pays et que les miettes qu’il laisse tomber sont une aide pour football français. C’est totalement fou de penser ça. Je l’invite à suivre le droit européen et qu’on arrête avec ces clubs qui ont des financements illimités d’états étrangers alors que tous les autres clubs français rivalisent avec des fonds propres. (…) Je ne comprends pas qu’il n’y ait pas plus de réactions en France, avec tout le respect que j’ai pour vous. C’est une violation des lois. (…) L’argent du PSG qui vient d’un état étranger, qui subventionne illégalement un business privé, et qui fausse l’intérêt sportif. C’est illégal ! La DNCG et la Ligue acceptent cette violation des lois européennes. Donc le PSG peut nous botter les fesses sur le terrain tous les ans. » Et ce n’était pas fini.

«Le président de la LFP était là, assis comme un petit toutou»

Après Al-Khelaïfi et le PSG, John Textor s’est attaqué aux instances qui dirigent le football français. Car deux choses ont visiblement marqué le boss rhodanien. Tout d’abord, le feuilleton des droits TV et la gestion de ce dossier orchestrée par le très critiqué Vincent Labrune. « J’ai été complètement choqué car quand on a parlé les droits TV, le président de la LFP, qui devait gérer ça, n’a rien dit. C’est Nasser qui a mené les débats alors qu’il n’aurait pas dû être présent en tant que président d’une chaine. S’il y avait une voix discordante, Nasser aboyait sur cette personne. Il y avait beaucoup d’intimidation. Le président de la LFP était là, assis comme un petit toutou. La Ligue est dominée de manière assez folle par cette personne. »

Enfin, Textor a encore du mal à digérer ses passages devant la DNCG. L’Américain accuse certains membres du gendarme du football français d’avoir fait fuite des informations importantes alors que l’OL n’avait pas encore terminé son oral. « Je pense que la DNCG ne devrait pas être gérée par la LFP. Les mails des gens de la DNCG sont hébergés par la Ligue. Durant notre passage (devant la DNCG), il restait encore une heure de présentation et les rumeurs de relégation fuitaient déjà. On ne peut pas dire qu’il n’y a pas de liens entre la Ligue et la DNCG. » teste maintenant à savoir comment la Ligue, Labrune et la DNCG réagiront à cette interview explosive qui devrait faire grand bruit.