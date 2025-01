OL : la nouvelle sortie assassine de John Textor sur le PSG et Nasser Al-Khelaïfi

Les relations entre l’Olympique Lyonnais et le Paris Saint-Germain sont tendues. Ce n’est un secret pour personne. L’épisode des droits TV, entre autres, a allumé la mèche entre les deux présidents l’été dernier et depuis, ils ne se sont visiblement pas rabibochés. « Je ne te parlerai plus jamais et je ne veux plus te voir. Apprends à diriger un club et des médias, c’est la dernière fois que je te laissais me parler », aurait notamment lancé le Parisien à son homologue lyonnais au cours d’échanges particulièrement crus.

Des tensions évidentes qui risquent logiquement d’avoir des conséquences. Sur le mercato notamment, alors que le PSG aurait plusieurs joueurs lyonnais en ligne de mire, dont Rayan Cherki, et que les Parisiens sont récemment venus chercher Bradley Barcola du côté du Groupama Stadium. Difficile désormais d’imaginer des transactions entre les deux clubs…

« Ma relation avec Nasser n’est plus ce qu’elle a été »

Dans un entretien accordé à l’émission Rothen s’enflamme de RMC Sport, diffusé en intégralité cet après-midi, le businessman nord-américain a confirmé qu’il n’avait désormais aucune intention de vendre des joueurs comme Cherki ou Fofana aux Parisiens. « Aujourd’hui ? Non, ça n’arrivera pas. Je ne veux pas vendre un joueur de cette qualité à Nasser (Al-Khelaïfi) tant qu’on ne se sera pas serré la main, partagé une bière et décidé ensemble d’aider le championnat de France », a d’abord lancé le président rhodanien.

On peut donc, tout de même, souligner une certaine volonté de rapprochement du côté de l’OL. Sera-t-elle réciproque ? « C’est évident, ma relation avec Nasser n’est plus ce qu’elle a été, mais les hommes restent des hommes, on peut passer outre. Mais pour l’instant, non, je ne lui vendrai personne », a rajouté l’Américain. Le message est clair.