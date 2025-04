Real Madrid : la frustration de Luka Modric

Le Real Madrid traverse une période charnière cette saison, et le club madrilène ne la négocie pas de la meilleure des manières pour le moment. Après s’être inclinés à domicile contre Valence en Liga (1-2) samedi dernier, laissant le FC Barcelone prendre quatre points d’avance au classement, les Merengue ont très lourdement chuté sur la pelouse de l’Emirates Stadium ce mardi soir en quart de finale aller de la Ligue des Champions (0-3). Après cette terrible défaite, Luka Modrić était assez amer.

Titulaire et capitaine de l’équipe de Carlo Ancelotti, le Croate n’a pu qu’assister à la débâcle de son équipe. Le milieu de terrain a regretté d’avoir encaissé deux buts sur des phases arrêtées, et a montré de l’espoir avant le match retour, mercredi prochain : « comme je te l’ai dit, ces deux buts nous ont tués. Nous avons perdu l’équilibre, nous n’étions pas aussi compacts qu’en première mi-temps. Arsenal a été meilleur. C’est aussi simple que ça. Si tu encaisses deux buts sur des actions de jeu, d’accord… Mais sur des coups francs… C’est le football. C’est difficile à accepter, mais c’est comme ça. Nous devons nous préparer pour un match important en Liga. Nous devons essayer de retrouver confiance car nous venons de subir des défaites consécutives, ce à quoi nous ne sommes pas habitués. Espérons pouvoir renverser la situation. Si quelqu’un peut le faire, c’est le Real Madrid. Nous croyons en nous. Ce ne sera pas facile. Arsenal a montré qu’il avait beaucoup de qualité. Nous savons que nous devons nous améliorer et nous le ferons. » Reste désormais à voir comment la Casa Blanca abordera cette énième remontada, et si, encore une fois, elle parviendra à créer l’exploit dans son Bernabéu.