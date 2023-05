Auxerre - PSG : la prestation scandaleuse de Lionel Messi !

La suite après cette publicité

Champion du Monde 2022 avec l’Argentine, actuel meilleur passeur de Ligue 1 avec 16 offrandes, nommé dans la catégorie meilleur joueur de notre championnat pour les trophées UNFP. À regarder les statistiques et les récompenses décernées et potentiellement à venir, difficile de critiquer le septuple Ballon d’Or, également à la tête de 20 réalisations toutes compétitions confondues avec le PSG depuis le début de l’exercice 2022-2023. Pourtant, sa prestation réalisée, ce dimanche soir, lors de la victoire (2-1) des siens à Auxerre ne peut échapper aux critiques. Certes, la Pulga a offert un doublé à Kylian Mbappé. Mais pour le reste…

Tête basse, parfois invisible, souvent imprécis et terriblement frustrant, l’international argentin (174 sélections, 102 buts), sifflé avant le coup d’envoi, a livré une prestation indigeste à l’Abbé-Deschamps. Accumulant les mauvais choix (21e, 24e, 27e, 30e, 60e, 65e), l’ancien barcelonais, attendu en Catalogne lors du prochain mercato estival, s’est ainsi distingué par un manque d’envie criant. Un contraste terrible, à l’heure où son compagnon Mbappé porte le PSG à bout de bras. Plus que son déchet technique (24 ballons perdus, le plus haut total sur l’ensemble des 22 acteurs) et son incapacité à faire la différence (un seul tir cadré sur quatre tentatives), Messi crispe par son état d’esprit.

À lire

Auxerre - PSG : Lionel Messi sifflé avant le coup d’envoi

Une passe et puis c’est tout…

Totalement inexistant dans les tâches défensives, l’Argentin a, dans cette optique, trop souvent été aperçu à choisir ses efforts. Quelques accélérations infructueuses. De longues secondes à observer ses coéquipiers faire tourner le ballon. Parfois même les yeux rivés vers les tribunes. Comme si la Pulga était d’ores et déjà ailleurs… Un constat accablant et un rendement forcément insuffisant quand bien même l’intéressé s’est montré décisif ce dimanche soir. Et pour cause. Si sa clairvoyance permettait aux Parisiens de débuter idéalement les hostilités, c’est aussi son absence qui participait au déséquilibre des Rouge et Bleu, en souffrance au retour des vestiaires.

La suite après cette publicité

Crédité d’un 3 par notre rédaction, celui qui a souvent voulu faire cavalier seul, sans cheval et sans épée, quittait finalement la pelouse auxerroise la mine défaite, sans un geste ni un regard - et ce comme l’ensemble de ses coéquipiers - pour les supporters parisiens présents à l’Abbé-Deschamps. À deux journées de la fin et à l’heure où le PSG se dirige, plus que jamais, vers un onzième titre de champion de France, la star de l’Albiceleste semble d’ores et déjà regarder vers l’avenir. De l’Arabie saoudite à la MLS en passant par un retour au FC Barcelone, Lionel Messi aura, quoi qu’il en soit, l’embarras du choix pour sortir d’une situation qui devient incontestablement pesante pour toutes les parties…