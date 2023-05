Trophées UNFP 2023 : les nommés pour le titre du meilleur joueur de Ligue 1

La liste des nominés pour les différentes catégories des trophées UNFP de la saison 2022/2023 est dévoilée ce mardi après-midi, soit une dizaine de jours avant la 31ème édition de la cérémonie officielle qui aura lieu le dimanche 28 mai. Ces distinctions individuelles récompensent tous les acteurs et actrices qui ont fait les beaux jours des championnats français et du football français ces derniers mois.

Dans la catégorie Meilleur Joueur de Ligue 1, les candidats pour la plus haute distinction de la soirée seront : Kylian Mbappé (PSG), Loïs Openda (Lens), Seko Fofana (Lens), Lionel Messi (PSG) et Jonathan David (Lille). La bataille s’annonce belle jusqu’au dernier moment, alors que la course pour terminer meilleur buteur du championnat est toujours d’actualité entre Alexandre Lacazette, qui n’est d’ailleurs pas nominé, et le Bondynois.

