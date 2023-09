Ligue 1 : le PSG doit se contenter du nul à Clermont

La suite après cette publicité

A quelques jours de la rencontre face à Newcastle, en 2ème journée de Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain, auréolé d’une grosse victoire contre l’OM au Parc des Princes le weekend dernier, se déplaçait ce samedi après-midi dans le Puy-de-Dôme pour y affronter le Clermont Foot sur la pelouse de Gabriel-Montpied. L’entraîneur espagnol Luis Enrique a réinstallé le même 4-2-4 victorieux face à Marseille avec quelques changements. Le coach parisien a décidé de faire souffler Lucas Hernandez, Warren Zaire Emery et Manuel Ugarte.

Au cours de la première période, les Parisiens, bien que dominateurs, ne sont pas parvenus à trouver le chemin des filets. La faute à un énorme Mory Diaw dans les cages clermontoises avec un total de six parades à la pause. L’ancien gardien formé au PSG a d’abord dégoûté Ousmane Dembélé (20e, 41e), Kylian Mbappé (33e) ainsi que Randal Kolo Muani (34e) mais aussi Vitinha (42e). Malgré la domination des joueurs de Luis Enrique, les troupes de Pascal Gastien ont su tenir en tête en défense avec quelques opportunités offensives, à l’image de cette tête de Nicholson (32e) ou de ce retour décisif de Barcola devant Konaté (10e).

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 3 PSG 11 6 8 3 2 1 14 6 18 Clermont 1 6 -7 0 1 5 5 12

Un duel de gardiens !

Dans le second acte, le scénario est resté quasiment similaire à l’entame. Mory Diaw a continué son show avec plusieurs nouveaux arrêts décisifs, d’abord sur Dembélé après que sa frappe ait été déviée par Johan Gastien (49e). Mais la plus grosse parade est sur le piqué de Gonçalo Ramos en fin de rencontre (82e) qui a complètement sauvé son équipe mais aussi sur la tête de Danilo (90e+1) et le tir de Mbappé (90e+3). Un arrêt réflexe qui a réveillé les travées de Gabriel-Montpied. Mais de l’autre côté, le gardien italien et parisien, Gianluigi Donnarumma a su répondre présent aussi, à l’image de cette double parade impressionnante (46e) ou ce nouveau sauvetage face à Konaté (54e). A noter que Kylian Mbappé a trouvé le montant de Diaw sur une frappe au point de pénalty (55e). Au total, le gardien clermontois a réalisé dix arrêts.

La suite après cette publicité

Au classement, le PSG reste à la 3ème position du championnat, tandis que Clermont prend un précieux point - son premier de la saison mais stagne toujours à la 18ème et dernière place de la Ligue 1. Le weekend prochain, lors de la 8ème journée du championnat français, Paris se déplacera en Bretagne pour une affiche de choc contre le Stade Rennais. Les joueurs de Gastien joueront contre Montpellier à la Mosson.