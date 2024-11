PSV Eindhoven - Girona : les compositions sont là

Ce mardi, la 4e journée de la Ligue des Champions 2024/2025 se poursuit avec un duel entre le PSV Eindhoven et Girona. A domicile, les Boeren s’organisent dans un 4-3-3 avec Walter Benitez qui officie comme dernier rempart. Devant lui, on retrouve Rik Karsdorp, Ryan Flamingo, Olivier Boscagli et Matteo Dams. Guus Til, Mauro Junior et Malik Tillman se retrouvent dans l’entrejeu. Seul en pointe, Luuk de Jong peut compter sur Johan Bakayoko et Noa Lang sur les ailes.

De leur côté, les Espagnols s’articulent dans un 4-2-3-1 avec Paulo Gazzaniga dans les cages derrière Arnau Martinez, Ladislav Krejci, David Lopez et Daley Blind. Le double pivot est assuré par Yangel Herrera et Silvi tandis que Bryan Gil et Miguel Gutierrez prennent les couloirs. Devant, Bojan Miovski est soutenu par Donny van de Beek.

Les compositions

PSV Eindhoven : Benitez - Karsdorp, Flamingo, Boscagli, Dams - Til, Mauro Junior, Tillman - Bakayoko, De Jong, Lang

Girona : Gazzaniga - Martinez, Lopez, Krejci, Blind - Herrera, Silvi - Gil, Van de Beek, Gutierrez - Miovski