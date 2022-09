La Belgique présente son maillot domicile pour le Mondial 2022

La Belgique et adidas ont présenté ce lundi le nouveau maillot domicile que porteront les Red Devils lors du Mondial 2022 au Qatar.

Les Belges n'attendaient que lui. Les voilà servis. Les Red Devils et adidas ont présenté, main dans la main ce lundi, le nouveau maillot domicile de la sélection nationale. Ce n'est pas n'importe quelle tenue, puisqu'elle sera portée du 20 novembre au 18 décembre prochain, à l'occasion de la Coupe du monde 2022 au Qatar, par les joueurs de Roberto Martinez, qui font partie des favoris de cette compétition.

Des flammes pour les Red Devils...

Sans surprise, le rouge est évidemment mis à l'honneur par la Fédération belge et la marque aux trois bandes. La base est rouge, alors que les épaules - ornées des traditionnelles trois bandes ici rouges - et les manches sont noires.

La grande particularité de cette nouvelle création de l'équipementier allemand demeure assurément les flammes orange et rouge présentes sur une grande partie des manches, de chaque côté. De quoi parfaitement représenter les Diables Rouges et l'enfer que Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku et leurs partenaires espèrent faire vivre à leurs adversaires au Qatar.

... avec un aspect légèrement numérisé

Les plus minutieux relèveront d'ailleurs l'aspect numérisé de ces motifs. Le logo d'adidas est lui affiché en noir, façon "sélection nationale" pour le Mondial qatari.

L'écusson de la Royal Belgian Football Association est situé de l'autre côté. À noter que le col est noir, comme le short et les chaussettes que portera la Belgique dans les prochains mois.

Ce nouveau maillot des Red Devils sera très bientôt disponible sur FOOT.FR !