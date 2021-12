OL : Peter Bosz déçu du match nul pris à Lille

Interrogé en bord terrain après le match nul acquis sur la pelouse de Lille (0-0), l'entraîneur de l'Olympique Lyonnais Peter Bosz avoue ne pas être satisfait du résultat final, malgré la satisfaction de l'état d'esprit de ses joueurs : «je veux toujours gagner, je n'aime pas les nuls. On était là pour gagner. Ce n'était pas le plan, on a joué contre une bonne équipe sur une mauvaise pelouse. On a eu deux équipes qui veulent jouer au foot, c'est pas facile. Je suis content de comportement de mon équipe.»

Toujours au micro de Prime Video, le technicien néerlandais s'est également exprimé sur l'adversaire lillois, qui a contrecarré ses plans tout au long de la rencontre : «le plus important c'est gagner et si possible avec un jeu et pressing très haut. Aujourd'hui c'était un très bon adversaire qui joue bien. Il faut parfois accepter de jouer moins haut.»

