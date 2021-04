PSG : encore un record pour Kylian Mbappé

Kylian Mbappé va vite, très vite. Si ce sont ses 8 buts consécutifs en Ligue des champions, notamment le triplé face au FC Barcelone et le doublé contre le Bayern Munich, qui donnent le sentiment qu'il a passé un cap depuis quelques semaines, le champion du monde français score aussi énormément en Ligue 1. Cette année, en plus de ses huit réalisations en Europe, et ses quatre buts en Coupe de France, Mbappé a marqué 21 fois en Ligue 1, en 27 apparitions.

Un bilan qui fait de lui le meilleur buteur du championnat, avec un ratio de 0.78 but/match, devant le Monégasque Wissam Ben Yedder (15). Depuis son arrivée dans la capitale à l'été 2017, le natif de Bondy, encore buteur cet après-midi face à Strasbourg, en est à 85 buts en 103 matches de Ligue 1, ce qui fait de lui le troisième meilleur buteur dans l'histoire du Paris Saint-Germain en Ligue 1, derrière Zlatan Ibrahimović (113) et Edinson Cavani (138). Le tout à seulement 22 ans.