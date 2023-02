Incidents Stade de France : Liverpool en remet une couche et charge l’UFEA

Liverpool ne digère pas et a une dent contre l’UEFA. Un peu plus tôt ce mardi matin, le club de la Mersey a déjà fait entendre sa colère à l’égard de l’instance dirigeante du football européen pour ne pas avoir reçu le rapport indépendant sur les incidents en marge de la finale de la Ligue des Champions entre le Real Madrid et Liverpool au Stade de France, le 28 mai 2022, avant sa publication lundi. Les Reds n’ont pas menti et sont revenus à la charge après avoir pris connaissance du rapport, égratignant encore une fois l’UEFA.

« Le Liverpool FC salue le rapport sur le chaos de la finale de l’UEFA Champions League à Paris, qui donne pleinement raison aux supporters de Liverpool tout en trouvant l’UEFA principalement responsable des défaillances organisationnelles, de l’absence de contrôle global ou de surveillance de la sûreté et de la sécurité, d’une mauvaise planification et du manque de plans d’urgence. Le rapport du groupe d’experts fondé sur des preuves a également révélé qu’il y avait "un danger clair et immédiat d’écrasement mortel" et que l’action des supporters de Liverpool a sauvé des vies. […] Le Liverpool FC remercie le panel d’experts qui a travaillé avec diligence au cours des huit derniers mois pour s’assurer que les faits sont établis et appelle l’UEFA à mettre en œuvre de manière complète et transparente les 21 recommandations essentielles pour assurer un passage sûr à tous les supporters de football à chaque match de l’UEFA », indique notamment le communiqué de Liverpool sur ces tristes événements survenus à Saint-Denis.

