Liverpool prêt à mettre 85 M€ sur Marcus Thuram !

L’Inter Milan a trouvé un équilibre depuis plusieurs saisons. Sous la houlette de Simone Inzaghi, les Nerazzurri se sont affirmés comme l’une des meilleures équipes d’Europe au gré de performances réussies sur la scène européenne et des Scudetto remportés. Un franc succès qui repose sur un 3-5-2 parfaitement huilé et adapté à l’effectif milanais. Arrivé gratuitement dans cet effectif XXL à l’été 2023 pour remplacer Romelu Lukaku, Marcus Thuram s’est adapté au jeu intériste de la meilleure des manières.

La suite après cette publicité

Titulaire indiscutable dès ses premières apparitions, le buteur français s’est illustré de la meilleure des manières pour sa première saison en Italie. Auteur de 15 buts et 14 passes décisives en 46 apparitions avec l’Inter, l’ancien de Guingamp a prouvé qu’il était le complément idéal à Lautaro Martinez et qu’il avait passé un cap dans sa carrière. Acteur majeur du Scudetto glané haut la main par l’Inter l’an dernier, Marcus Thuram a démontré qu’il était l’un des meilleurs attaquants d’Italie.

Liverpool est chaud pour recruter Marcus Thuram

Pour autant, cette saison, le natif de Parme est parti sur des bases encore plus vertigineuses de l’autre côté des Alpes. Avec 8 buts et 5 passes décisives en 15 apparitions avec l’Inter, Marcus Thuram est bien lancé pour réaliser la meilleure saison de sa carrière à 27 ans. Et malgré ses déboires avec l’équipe de France où le fils de la légende Lilian n’arrive pas à s’imposer dans le onze de Didier Deschamps, cette irrésistible montée en puissance attise forcément les convoitises.

La suite après cette publicité

Et à en croire les informations de la Gazzetta dello Sport dans son édition du jour, Liverpool est emballé à l’idée de recruter le vice-champion du monde 2022. Disposant d’une clause libératoire de 85 millions d’euros jusqu’en 2028, Thuram pourrait représenter une belle cible pour les Reds, enclins à s’aligner sur ce montant assez important. Fan du joueur, Arne Slot serait également enjoué à l’idée d’attirer le buteur français dans ses rangs. Reste à savoir si cet intérêt prononcé se précisera par une offre lors des prochains mois.