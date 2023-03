FC Barcelone : l’attitude de Gavi fait jaser !

La suite après cette publicité

Il a seulement 18 ans et enchaîné déjà sa deuxième saison comme quasi-titulaire au FC Barcelone. Gavi est décidément un joueur précoce, qui a visiblement bien acquis les codes du football professionnel. Même les pires. En témoigne son attitude particulièrement belliqueuse jeudi soir contre le Real Madrid. Où il a affiché la morgue d’Ibrahimovic, donné des coups vicieux à la Diego Costa, roulé au sol comme Valbuena, en ajoutant la dose d’insultes sur le terrain.

Vinicius Junior, qui n’est pas le dernier pour user du trash-talking sur le rectangle vert, a ainsi pu constater que Gavi avait l’insulte facile. Son « hijo de p… » fait jaser les médias ibériques ce vendredi matin, comme le point culminant du match du milieu de terrain, qui a été de tous les points chauds. On l’a vu défendre comme un acharné aux quatre coins du terrain, et mettre des coups à tous ceux qui croisaient son chemin.

Une intensité énorme mais…

Lors de l’émission d’El Larguero, le journaliste Antonio Romero a exposé : « Gavi, les arbitres lui permettent beaucoup… Pour Vini c’est inexcusable. C’est rouge. » L’insulte après quelques mots glissés à l’oreille, captée par les caméras, est jugée intolérable en Espagne. Mais elle ravit les supporters blaugranas, tout heureux de compter dans leur rang un nouveau joueur de caractère, capable de défier Vinicius Junior, dont la cote d’amour ne dépasse pas les frontières madrilènes.

Gavi donne tout sur le terrain, quitte à perdre en lucidité avec le ballon. « Son agressivité est la clé pour presser l’adversaire, et il contamine ses coéquipiers », explique Sport, qui lui a attribué la note de 7, plutôt généreuse au regard de son utilisation du ballon. Dans un Barça ultra-défensif, où il a été aligné en tant qu’ailier gauche, il a principalement brillé pour son travail défensif, et pour son intensité. Néanmoins, son attitude sera forcément plus scrutée désormais…