Échauffourées entre supporters parisiens et forces de l'ordre

Euphoriques après la victoire du Paris Saint-Germain mardi soir en demi-finale de Ligue des Champions contre le RB Lepzig (3-0), les supporters parisiens, frustrés de ne pas pouvoir soutenir leur joueurs, ont décidé de se rassembler aux abords du Parc des Princes et des Champs-Elysées notamment, afin d'y célébrer une victoire et surtout une qualification inédite pour cette finale de Coupe d'Europe tant attendue par les Parisiens. Mais comme trop souvent lors d'échéances importantes, une mauvaise nouvelle est venue ternir la fête des supporters.

En effet, selon Sky Sports, des affrontements entre forces de l'ordre et supporters parisiens ont éclaté dans la soirée alors que ces derniers lançaient des fusées éclairantes et des feux d'artifice. Si les supporters étaient déjà critiqués pour le non-port du masque et des gestes barrières nullement respectés, cette altercation ne devrait pas arranger leurs affaires...