Christophe Jallet met fin à sa carrière

Christophe Jallet raccroche les crampons. À 36 ans, le latéral droit a décidé de dire stop. Il l'a fait savoir dans les colonnes du quotidien L'Équipe. Une décision difficile à prendre d'autant plus que l'ancien joueur du PSG et de l'OL ne souhaitait pas s'arrêter comme ça, dans ce contexte sanitaire si spécial. « Je n'avais vraiment pas envie de terminer sur cette crise du coronavirus, je n'ai pas vécu une saison aboutie, il y a eu cette descente où Amiens a été complètement lésé. Je me suis posé davantage de questions, j'ai eu le temps pendant les quatre derniers mois », a-t-il déclaré avant d'expliquer clairement son choix.

« Est-ce que mon corps serait apte à repartir pour une saison ? Qu'est-ce qui est le mieux pour ma famille ? Pour moi ? Il vaut mieux s'arrêter maintenant plutôt que de faire une année supplémentaire avec le risque de blessure. » Celui qui a porté le maillot de l'équipe de France à seize reprises entre 2012 et 2017 ajoute qu'il avait pourtant la possibilité de continuer l'aventure à Amiens, qui lui proposait « une saison de plus que ce soit en Ligue 1 ou en Ligue 2 ». Mais voilà, « je suis arrivé au bout de la route », rapporte-t-il. Cette route a débuté en 2003 à Niort, où il a été formé. Il portera ensuite le maillot du FC Lorient, du PSG, de l'OL, de l'OGC Nice et pour finir de l'Amiens SC. Christophe Jallet a remporté quatre titres dans sa carrière professionnelle, tous avec le club parisien.