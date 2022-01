Yusuf Demir ne digère pas son départ du FC Barcelone

La suite après cette publicité

Son transfert avait pu surprendre à l'époque, en effet, Yusuf Demir, jeune attaquant autrichien du Rapid Vienne, a été prêté au FC Barcelone en juillet dernier. Ce prêt comprenait une option d'achat obligatoire si le joueur atteignait les dix rencontres disputées avec le club catalan. Après avoir pris part à 9 matches sous les couleurs blaugranas, Demir pensait logiquement qu'il allait signer définitivement en Espagne. Cependant le Barça étant touché par la crise financière ne voulait plus payer les dix millions d'option d'achat, et a tout simplement mis fin au prêt.

Le joueur, retourné en Autriche, s'est exprimé pour la télévision officielle du Rapid Vienne, revenant sur son départ, et donnant ses objectifs pour la suite de la saison et de sa carrière. «J'ai quitté le Barça en étant triste, mais j'ai mûri et je suis devenu un professionnel. J'ai vu que les gens ici sont heureux pour moi et je suis heureux pour moi aussi. Je veux jouer, m'amuser et m'amuser encore. J'ai faim de vouloir tout gagner. Mon objectif est d'être premier, la deuxième place ne me suffit pas» explique-t-il revanchard dans des propos retranscris sur AS.