FC Barcelone : Yusuf Demir, du rêve au cauchemar

L’ascenseur émotionnel a dû être violent pour Yusuf Demir. Un peu plus d’un mois à peine après avoir fêté ses 18 ans, le jeune attaquant autrichien du Rapid de Vienne (6 buts inscrits en 25 matches de championnat en 2020/2021) débarquait au FC Barcelone sous la forme d’un prêt d’un an. Les Culés avaient accepté de payer 500 000€ à leurs homologues autrichiens et une option d’achat de 10 M€ était insérée. Une option qui a tout changé.

Un mois après son arrivée en Espagne, Demir disputait le trophée Gamper face à la Juventus. Les Catalans se sont imposés 3-0 et l’Autrichien a clairement crevé l’écran. Messi parti, certains inconditionnels du Barça se sont alors mis à rêver d’un coup XXL réalisé par leur club de coeur. Et si Demir était le remplaçant inattendu de la Pulga ? Très vite les médias locaux ont alors fait savoir fin août que le joueur avait convaincu sa direction de lever son option d’achat. Et puis, plus rien.

Les finances du Barça ont tout gâché

Aperçu sous la tunique barcelonaise le 8 décembre pour la dernière fois face au Bayern Munich, Yusuf Demir a disparu des écrans radars. La faute aux finances du Barça. En effet, l’option d’achat de 10 M€ devenait automatique si le joueur disputait au moins 10 matches. Utilisé à neuf reprises par Ronald Koeman et Xavi, Demir a donc été mis au placard. Car le Barça a d’autres idées en tête pour son mercato. En plus de Ferran Torres, les Culés veulent un attaquant. Résultat : le rêve blaugrana de l’Autrichien s’est évaporé.

Autorisé à ne plus s’entraîner avec les partenaires de Frenkie De Jong, Demir a, selon la radio Cadena COPE, été renvoyé en équipe de jeune, son numéro (11) lui a été retiré et la fiche du joueur n’apparait plus du tout sur les sites officiels de la Liga et du Barça. Son prêt devrait donc être bientôt cassé. Mais alors que trois clubs (Bayer Leverkusen, Eintracht Francfort et Borussia Dortmund) semblaient déjà sur les rangs, le joueur serait disposé à retourner à Vienne pour y terminer la saison avec son club. En espérant, peut-être, retrouver un grand d’Europe un jour.