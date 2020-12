Thomas Robert, le jeune Frenchy qui agite le mercato en Écosse

La suite après cette publicité

Le grand saut. Cet été, Thomas Robert a décidé de quitter Montpellier, qui lui proposait un bail de trois ans, pour découvrir le monde professionnel. Direction l'Écosse et le Aidrieonians FC, en League One, équivalent du National 1. Et pour l'heure, c'est une réussite. Titulaire indiscutable (9 apparitions, 7 titularisations, en 10 journées de championnat), le milieu offensif commence à se mettre en évidence.

Buteur à trois reprises en championnat, il a également délivré deux offrandes. Il y a quelques jours encore, contre Clyde (2-4, 10e journée), le jeune homme s'est distingué en inscrivant un but sur corner direct ! Mais ce n'est pas tout. Face à Livingston, écurie de Scottish Premier League, en Coupe de la Ligue écossaise, le fils de Laurent Robert, ancienne gloire du Paris SG ou de Newcastle et ex-international tricolore (9 capes, 1 but), a tiré son épingle du jeu, parvenant à marquer malgré la lourde défaite des siens (4-1). Avec donc 4 pions toutes compétitions confondues, il a parfaitement lancé sa saison.

Déjà des offres sur la table

En réussissant ses débuts, le droitier - contrairement à son illustre père - a attiré les regards. «Cela ne me surprendrait pas si nous avions à nous battre pour le garder cet hiver. Thomas a été vraiment, vraiment bon. (...) Nous avons beaucoup de clubs qui l'observent, certains d'entre eux ont été très impressionnés», expliquait tout récemment son président Ian Murray, relayé par le Daily Record. Contacté par nos soins, son représentant Paul Tait, qui a notamment participé au transfert de Bertrand Traoré de l'Olympique Lyonnais à Aston Villa cet été et tente de placer l'Angevin Stéphane Bahoken en Premier League cet hiver, a confirmé l'agitation naissante autour de son protégé.

«Après quelques semaines d'adaptation, Thomas est de mieux en mieux, de plus en plus fort. Il a attiré l'attention de plusieurs clubs écossais au-dessus et aussi en Angleterre. Nous attendons la bonne offre, en termes de temps de jeu notamment, pour décider quelle sera la prochaine étape pour Thomas, mais il est clairement prêt à aller jouer plus haut», nous a-t-il expliqué. Selon nos informations, deux propositions officielles - une en Scottish Premier League, une en Championship (équivalent de la L2 en Angleterre) - sont déjà arrivées, d'autres sont encore attendues. Le mercato de Thomas Robert, qui rêve de jouer un jour en Premier League comme son paternel, s'annonce chargé.