Le LOSC vient concurrencer l'OM et l'OL pour Jérémie Boga !

30 matches et 4 buts. Tel est le bilan de Jérémie Boga en France. Le passage du virevoltant dribbleur ivoirien à Rennes en 2015-16 avait laissé entrevoir de belles promesses. Pas suffisant pour le voir rester en France, lui qui avait finalement rebondi en prêt à Grenade puis à Birmingham. Mais à Sassuolo en l'espace de trois ans, le natif de Marseille a pris une nouvelle dimension.

Meilleur dribbleur de Serie A en 2019-20, Boga a certes connu un exercice 2020-21 plus compliqué du fait de la COVID-19 mais a bien terminé la saison. En fin de cycle à Sassuolo qui a vu le départ du coach Roberto De zerbi, l'international ivoirien a signifié ses envies d'ailleurs. S'il pourrait rester en Italie où l'Atalanta Bergame lui fait les yeux doux et envisage très sérieusement de passer à l'offensive, c'est bel et bien en France que son avenir pourrait se diriger.

L'OL et l'OM toujours là, le LOSC s'invite dans la bataille

Comme nous vous l'annoncions il y a quelques semaines, l'Olympique de Marseille est chaud bouillant sur le dossier. Pablo Longoria apprécie tout particulièrement le joueur et en a fait une cible de choix pour renforcer son attaque. Le dossier est toujours ouvert, mais aucune avancée significative n'a eu lieu ces derniers jours. Du côté de l'OL aussi on aime tout particulièrement le feu follet de Sassuolo.Juninho a déjà validé le profil, mais attendait de voir ce que Peter Bosz en pensait aller d'aller plus loin. Selon une source proche du club rhodanien, il y a une vraie envie de faire une offre à Sassuolo.

Enfin, un nouveau courtisan vient de se manifester, le LOSC. Le champion de France en titre, qui pourrait bien perdre un ou deux éléments offensifs cet été a clairement identifié Jérémie Boga comme une cible préférentielle pour cet été. Son profil percutant, prometteur à forte valeur marchande colle tout à fait au type de joueur recherché par le club nordiste qui nourrit de grandes ambitions sur le mercato. Selon nos informations, Lille a pris des renseignements concernant le joueur, notamment sur sa disponibilité et le prix réclamé par Sassuolo. Pour rappel, le club italien a fixé le prix de Jérémie Boga entre 20 et 25 M€...